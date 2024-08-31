Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1786 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 251,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30720 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière (4)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Grün (1)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (5)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo / Künker (1)
- iNumis (5)
- Jean ELSEN (2)
- Künker (3)
- MDC Monaco (6)
- Monnaies d'Antan (3)
- Olivier Goujon (1)
- Palombo (1)
- Rhenumis (1)
- Schulman (1)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
- UBS (3)
- V. GADOURY (3)
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2313 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Olivier Goujon
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск