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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1786 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1786 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1786 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 251,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30720 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (3)
  • V. GADOURY (3)
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2313 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Heritage - August 7, 2020
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Heritage - September 9, 2019
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Olivier Goujon - May 20, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Франция Двойной луидор 1786 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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