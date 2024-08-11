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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Каталог монет Людовика XVI (1775-1795)

Всего добавлено монет: 312

Период чеканки Людовика XVI
Каталог монет Людовик XVI 1775-1795
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Монеты Людовика XVI с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 I. Лимож
 Золото $640 - 0 60Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 A. Париж
 Золото $1,500 - 0 337Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 AA. Мец
 Золото $1,100 - 0 67Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 A. Париж
 Золото $720 $840 0 424Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1788 A. Париж
 Золото $1,500 - 0 79Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 I. Лимож
 Золото $1,500 - 0 228Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1774 A. Париж
 Золото $12,000 - 0 45Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 D. Лион
 Золото $1,500 - 1 297Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1793 A. Париж
 Золото $8,700 - 2 48Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 W. Лилль
 Золото $970 $1,100 0 193Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 W. Лилль
 Золото $1,100 - 0 42Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 BB. Страсбург
 Золото $2,300 - 0 57Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 A. Париж
 Золото $680 - 2 212Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 K. Бордо
 Золото $1,500 - 0 148Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1774 A. Париж
 Золото $2,400 - 0 22Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 D. Лион
 Золото $990 - 0 110Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1788 I. Лимож
 Золото $700 - 0 14Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 T. Нант
 Золото $1,700 - 0 241Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 AA. Мец
 Золото $850 - 0 75Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 R. Орлеан
 Золото $690 - 0 2Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1789 K. Бордо
 Золото $1,700 - 0 49Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 T. Нант
 Золото $2,000 - 0 232Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1792 N. Монпелье
 Золото $1,800 - 0 1Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 B. Руан
 Золото $840 - 0 43Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1789 W. Лилль
 Золото $980 - 0 26Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1785 A. Париж
 Золото $1,100 - 1 103Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1788 K. Бордо
 Золото $2,000 - 0 52Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 B. Руан
 Золото $1,400 - 1 51Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1788 H. Ля-Рошель
 Золото $900 - 0 11Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1775 H. Ля-Рошель
 Золото $9,900 - 0 6Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 K. Бордо
 Золото $1,100 - 4 65Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1782 A. Париж
 Золото $1,100 - 0 8Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
1/2 луидора 1784 A. Париж
 Золото $9,600 - 0 1Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1777 B. Руан
 Золото $3,600 - 0 6Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 N. Монпелье
 Золото $1,200 - 0 30Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1778. По
 Золото $5,300 - 0 21Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 I. Лимож
 Золото $710 - 0 41Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1775 &. Экс-ан-Прованс
 Золото $1,700 - 0 2Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1784 A. Париж
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1776 D. Лион
 Золото $2,200 - 0 8Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1785 D. Лион
 Золото $540 - 0 7Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1790 R. Орлеан
 Золото $880 - 0 27Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1792 A. Париж
 Золото $9,300 - 0 30Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 W. Лилль
 Золото $620 - 0 23Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1775 A. Париж
 Золото $3,700 - 0 2Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1791 A. Париж
 Золото $1,600 - 0 7Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1787 I. Лимож
 Золото $1,100 - 0 24Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 H. Ля-Рошель
 Золото $910 - 0 25Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1789 N. Монпелье
 Золото $590 - 0 4Coin photo Coin photo
Франция, Людовик XVI
Луидор 1790 D. Лион
 Золото $760 - 0 4
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