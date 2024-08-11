Каталог монет Людовика XVI (1775-1795)

Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Монеты Людовика XVI с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $640 - 0 60
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 I. Лимож
Золото $1,500 - 0 337
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 A. Париж
Золото $1,100 - 0 67
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 AA. Мец
Золото $720 $840 0 424
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 A. Париж
Золото $1,500 - 0 79
Франция, Людовик XVI
Луидор 1788 A. Париж
Золото $1,500 - 0 228
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 I. Лимож
Золото $12,000 - 0 45
Франция, Людовик XVI
Луидор 1774 A. Париж
Золото $1,500 - 1 297
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 D. Лион
Золото $8,700 - 2 48
Франция, Людовик XVI
Луидор 1793 A. Париж
Золото $970 $1,100 0 193
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 W. Лилль
Золото $1,100 - 0 42
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 W. Лилль
Золото $2,300 - 0 57
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 BB. Страсбург
Золото $680 - 2 212
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 A. Париж
Золото $1,500 - 0 148
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 K. Бордо
Золото $2,400 - 0 22
Франция, Людовик XVI
Луидор 1774 A. Париж
Золото $990 - 0 110
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 D. Лион
Золото $700 - 0 14
Франция, Людовик XVI
Луидор 1788 I. Лимож
Золото $1,700 - 0 241
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 T. Нант
Золото $850 - 0 75
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 AA. Мец
Золото $690 - 0 2
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 R. Орлеан
Золото $1,700 - 0 49
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1789 K. Бордо
Золото $2,000 - 0 232
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 T. Нант
Золото $1,800 - 0 1
Франция, Людовик XVI
Луидор 1792 N. Монпелье
Золото $840 - 0 43
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 B. Руан
Золото $980 - 0 26
Франция, Людовик XVI
Луидор 1789 W. Лилль
Золото $1,100 - 1 103
Франция, Людовик XVI
Луидор 1785 A. Париж
Золото $2,000 - 0 52
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1788 K. Бордо
Золото $1,400 - 1 51
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 B. Руан
Золото $900 - 0 11
Франция, Людовик XVI
Луидор 1788 H. Ля-Рошель
Золото $9,900 - 0 6
Франция, Людовик XVI
Луидор 1775 H. Ля-Рошель
Золото $1,100 - 4 65
Франция, Людовик XVI
Луидор 1786 K. Бордо
Золото $1,100 - 0 8
Франция, Людовик XVI
Луидор 1782 A. Париж
Золото $9,600 - 0 1
Франция, Людовик XVI
1/2 луидора 1784 A. Париж
Золото $3,600 - 0 6
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1777 B. Руан
Золото $1,200 - 0 30
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1786 N. Монпелье
Золото $5,300 - 0 21
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1778. По
Золото $710 - 0 41
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 I. Лимож
Золото $1,700 - 0 2
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1775 &. Экс-ан-Прованс
Золото - - 0 0
Франция, Людовик XVI
Луидор 1784 A. Париж
Золото $2,200 - 0 8
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1776 D. Лион
Золото $540 - 0 7
Франция, Людовик XVI
Луидор 1785 D. Лион
Золото $880 - 0 27
Франция, Людовик XVI
Луидор 1790 R. Орлеан
Золото $9,300 - 0 30
Франция, Людовик XVI
Луидор 1792 A. Париж
Золото $620 - 0 23
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 W. Лилль
Золото $3,700 - 0 2
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1775 A. Париж
Золото $1,600 - 0 7
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1791 A. Париж
Золото $1,100 - 0 24
Франция, Людовик XVI
Двойной луидор 1787 I. Лимож
Золото $910 - 0 25
Франция, Людовик XVI
Луидор 1787 H. Ля-Рошель
Золото $590 - 0 4
Франция, Людовик XVI
Луидор 1789 N. Монпелье
Золото $760 - 0 4
Франция, Людовик XVI
Луидор 1790 D. Лион
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