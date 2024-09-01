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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1777 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 По
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 B Руан
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 D Лион
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 I Лимож
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 K Бордо
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 M Тулуза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 N Монпелье
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 Q Перпиньян
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 T Нант
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 W Лилль
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1777 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1777 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1777 A Париж
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1777 H Ля-Рошель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1777 L Байонна
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1777 По. Корова
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 луидора 1777 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 луидора 1777 I Лимож
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 13
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