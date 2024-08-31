Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года. По (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: По
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 21,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор По
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года. По. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 3000 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.
Сохранность
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- Florange (1)
Где продать?
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