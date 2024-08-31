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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года. По (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: По

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года По - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года По - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 21,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор По
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года. По. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 3000 EUR. Торги состоялись 19 октября 2016.

Сохранность
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  • Felzmann (3)
  • Florange (1)
Франция Двойной луидор 1777 на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
3091 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Франция Двойной луидор 1777 на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
1232 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Двойной луидор 1777 на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1777 на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1777 на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 19, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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