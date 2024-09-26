Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Золотые монеты Двойной луидор Людовика XVI - Франция
Двойной луидор 1775-1789
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1775 A Париж 10,285 0 21775 AA Мец 678 0 01775 B Руан 4,853 0 31775 BB Страсбург 5,378 0 11775 D Лион 64,000 0 61775 I Лимож 39,246 0 181775 K Бордо 38,000 0 31775 L Байонна 18,000 0 41775 M Тулуза 1,328 0 11775 Q Перпиньян 1,220 0 01775 T Нант 12,000 0 21775 W Лилль 68,000 0 91775 & Экс-ан-Прованс 67,000 0 21776 A Париж 9,662 0 21776 AA Мец 269 0 01776 B Руан 5,724 0 01776 BB Страсбург 4,423 0 11776 D Лион 79,000 0 81776 I Лимож 35,046 0 181776 K Бордо 73,000 0 111776 L Байонна 15,269 0 31776 M Тулуза 4,332 0 01776 N Монпелье 4,332 0 11776 Q Перпиньян 14,000 0 11776 T Нант 7,737 0 01776 W Лилль 49,000 0 71776 & Экс-ан-Прованс 29,000 0 31777 По 21,000 0 51777 A Париж 275 0 01777 AA Мец 525 0 01777 B Руан 6,828 0 61777 BB Страсбург 2,498 0 01777 D Лион 53,000 0 101777 I Лимож 32,016 0 261777 K Бордо 39,083 0 81777 M Тулуза 4,560 0 01777 N Монпелье 5,347 0 01777 Q Перпиньян 3,586 0 01777 T Нант 9,890 0 11777 W Лилль 96,000 0 191777 & Экс-ан-Прованс 14,000 0 21778 По 25,000 0 211778 AA Мец 259 0 01778 B Руан 2,902 0 11778 D Лион 19,000 0 71778 H Ля-Рошель 4,154 0 01778 I Лимож 1,960 0 01778 K Бордо 1,850 0 11778 M Тулуза 6,273 0 21778 Q Перпиньян 1,074 0 11778 T Нант 8,749 0 01778 W Лилль 42,000 0 101778 & Экс-ан-Прованс 5,905 0 01779 A Париж - 0 01779 AA Мец 307 0 01779 B Руан 682 0 01779 BB Страсбург 179 0 31779 I Лимож - 0 01779 M Тулуза 3,225 0 21779 T Нант 2,849 0 21779 W Лилль 13,000 0 101780 B Руан 443 0 01780 I Лимож 841 0 01780 M Тулуза 233 0 01780 T Нант 2,660 0 01780 W Лилль 9,240 0 31781 По 1,054 0 01781 AA Мец 487 0 01781 B Руан 130 0 01781 I Лимож 261 0 01781 K Бордо 404 0 01781 M Тулуза 770 0 01781 T Нант 1,637 0 01781 W Лилль 8,100 0 11782 По 544 0 01782 AA Мец 123 0 01782 K Бордо 910 0 21782 M Тулуза 499 0 01782 T Нант 5,644 0 01782 W Лилль 24,000 0 31783 A Париж 1,870 0 01783 AA Мец 279 0 01783 B Руан 1,956 0 21783 K Бордо 1,006 0 01783 M Тулуза 499 0 01783 T Нант 5,683 0 11783 W Лилль 27,000 0 91784 A Париж 623 0 01784 AA Мец 324 0 01784 B Руан 1,444 0 01784 K Бордо 234 0 01784 Q Перпиньян 368 0 01784 T Нант 4,536 0 01784 W Лилль 13,000 0 31785 AA Мец 324 0 01785 B Руан 280 0 01789 K Бордо 779 0 0
Двойной луидор 1785-1792
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1785 A Париж 27,014 0 211785 D Лион - 0 01785 I Лимож - 0 01785 T Нант - 0 01785 W Лилль 3,960 0 01786 A Париж 2,641,702 0 3371786 AA Мец 306,513 0 671786 B Руан 251,000 1 501786 BB Страсбург 139,000 0 301786 D Лион 1,071,507 1 2961786 H Ля-Рошель 43,000 0 501786 I Лимож 208,012 0 2281786 K Бордо 492,022 0 1481786 N Монпелье 217,279 0 301786 T Нант 396,032 0 2411786 W Лилль 239,440 0 421787 A Париж - 0 01787 AA Мец 155,000 0 281787 B Руан 87,000 0 101787 D Лион 108,678 0 241787 H Ля-Рошель 12,000 0 151787 I Лимож 10,117 0 241787 K Бордо 42,000 0 241787 N Монпелье 27,000 0 61787 R Орлеан - 0 01787 T Нант 3,073 0 51787 W Лилль - 0 01788 A Париж - 0 11788 AA Мец 153,000 0 421788 B Руан 19,000 0 71788 D Лион - 0 01788 K Бордо 18,043 0 521788 T Нант 7,233 0 31788 W Лилль - 0 01789 AA Мец - 0 211789 B Руан - 0 11789 K Бордо 23,418 0 491789 MA Марсель - 0 01789 Q Перпиньян - 0 21789 T Нант - 0 51789 W Лилль - 0 81790 A Париж - 0 261790 AA Мец - 0 41790 B Руан - 0 61790 BB Страсбург - 0 21790 K Бордо 7,381 0 271790 M Тулуза - 0 111790 MA Марсель - 0 11790 Q Перпиньян 2,944 0 01790 T Нант 667 0 21790 W Нант 12,421 0 41791 A Париж 34,088 0 71791 AA Мец 1,150 0 11791 B Руан 1,072 0 41791 BB Страсбург 4,230 0 01791 K Бордо 903 0 61791 M Тулуза 8,921 0 71791 T Нант 667 0 01791 W Лилль 7,959 0 01792 A Париж - 0 311792 BB Страсбург - 0 0
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