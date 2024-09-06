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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1788 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1788 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1788 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30730 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (1)
  • Stack's (1)
  • V. GADOURY (2)
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 620 GBP
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Stack's - June 15, 2011
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Heritage - January 3, 2011
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU55 ANACS
Цена
Франция Двойной луидор 1788 B на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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