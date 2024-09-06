Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1788 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 19,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30730 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (2)
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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