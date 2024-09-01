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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1788 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 AA Мец
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 B Руан
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 D Лион
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 K Бордо
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 T Нант
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1788 W Лилль
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1788 A Париж
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Луидор 1788 AA Мец
Средняя цена 840 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Луидор 1788 B Руан
Средняя цена 610 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1788 D Лион
Средняя цена 590 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Луидор 1788 H Ля-Рошель
Средняя цена 900 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Луидор 1788 I Лимож
Средняя цена 700 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Луидор 1788 N Монпелье
Средняя цена 410 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Луидор 1788 T Нант
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1788 W Лилль
Средняя цена 540 $
Продажи
0 18
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