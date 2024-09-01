Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1788 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,233
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1500 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1051 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Где продать?
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