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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1788 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1788 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1788 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,233

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1500 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (1)
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  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1788 T на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1051 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция Двойной луидор 1788 T на аукционе Stephen Album - May 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Франция Двойной луидор 1788 T на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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