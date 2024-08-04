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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Луидор 1788 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 320 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.

Сохранность
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  • Monnaies d'Antan (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Франция Луидор 1788 N на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1788 N на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция Луидор 1788 N на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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