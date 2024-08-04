Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 29,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 320 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.
Сохранность
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- Monnaies d'Antan (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
Где продать?
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