Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 256,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Maître Wattebled за 800 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VL Nummus (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 16 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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