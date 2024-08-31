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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Луидор 1788 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 256,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Maître Wattebled за 800 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
  • Niemczyk (1)
  • UBS (1)
  • VINCHON (1)
  • VL Nummus (1)
Франция Луидор 1788 D на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция Луидор 1788 D на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция Луидор 1788 D на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Франция Луидор 1788 D на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1788 D на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Dorotheum - May 23, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Dorotheum - November 16, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 16 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Франция Луидор 1788 D на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
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Франция Луидор 1788 D на аукционе Heritage - September 28, 2007
Франция Луидор 1788 D на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 D на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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