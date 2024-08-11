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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1788 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: JEAN VINCHON NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 23,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1900 EUR. Торги состоялись 5 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Beaussant Lefèvre (1)
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  • M&M Basel (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • SINCONA (1)
  • V. GADOURY (2)
  • VINCHON (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция Луидор 1788 H на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
568 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Франция Луидор 1788 H на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1358 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Франция Луидор 1788 H на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе VINCHON - June 5, 2019
Продавец VINCHON
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе Warin Global Investments - April 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Франция Луидор 1788 H на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1788 H на аукционе M&M Basel - October 3, 2004
Продавец M&M Basel
Дата 3 октября 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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