Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 23,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1900 EUR. Торги состоялись 5 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1358 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?
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