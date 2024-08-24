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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1788 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 174,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе iNumis за 630 EUR. Торги состоялись 21 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
Франция Луидор 1788 W на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Франция Луидор 1788 W на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция Луидор 1788 W на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Stack's - June 27, 2019
Франция Луидор 1788 W на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Франция Луидор 1788 W на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Auctiones - March 18, 2018
Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1788 W на аукционе Stack's - August 8, 2017
Франция Луидор 1788 W на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Jean ELSEN - March 10, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1788 W на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Künker - March 9, 2010
Продавец Künker
Дата 9 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 W на аукционе Spink - November 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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