Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 174,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе iNumis за 630 EUR. Торги состоялись 21 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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