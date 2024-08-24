Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1788 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 18,043
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Aurora Numismatica за 8500 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
1472 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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