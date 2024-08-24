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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1788 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1788 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1788 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 18,043

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Aurora Numismatica за 8500 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
1472 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Aurora Numismatica - September 30, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Aurora Numismatica - March 19, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 19 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 K на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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