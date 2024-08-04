Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: cgb.fr
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1700 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.
Сохранность
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