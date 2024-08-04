Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Луидор 1788 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1700 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1788 T на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1828 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция Луидор 1788 T на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1788 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск