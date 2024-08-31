Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1788 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 153,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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