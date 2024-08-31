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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1788 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Двойной луидор 1788 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1788 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 153,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (3)
  • VINCHON (2)
  • WAG (1)
Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1285 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе VINCHON - December 6, 2022
Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Bolaffi - May 28, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Heritage - July 25, 2019
Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Heritage - July 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1788 AA на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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