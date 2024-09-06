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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Луидор 1788 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 854549 проданному на аукционе cgb.fr за 800 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (1)
  • Gorny & Mosch (1)
Франция Луидор 1788 B на аукционе cgb.fr - December 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция Луидор 1788 B на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция Луидор 1788 B на аукционе Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Франция Луидор 1788 B на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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