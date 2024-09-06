Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 854549 проданному на аукционе cgb.fr за 800 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.
Сохранность
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- Baldwin's (1)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière (1)
- Gorny & Mosch (1)
Продавец Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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