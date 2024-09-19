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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1788 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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