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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1788 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1788 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1788 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1788 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 4113 проданному на аукционе Stack's Bowers за 632.5 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
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Франция Двойной луидор 1788 A на аукционе Stack's - January 13, 2009
Франция Двойной луидор 1788 A на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
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