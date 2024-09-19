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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Луидор 1788 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 35,629

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1700 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
626 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Франция Луидор 1788 I на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1828 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция Луидор 1788 I на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Heritage - October 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1788 I на аукционе Heritage - January 17, 2019
Франция Луидор 1788 I на аукционе Heritage - January 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Heritage Eur - November 17, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе iNumis - May 24, 2012
Продавец iNumis
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 I на аукционе Stack's - January 11, 2011
Франция Луидор 1788 I на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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