Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 35,629
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1700 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.
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Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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