Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1788 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 73,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1788
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1200 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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