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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1788 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Луидор 1788 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1788 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 73,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1788
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1788 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1200 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Франция Луидор 1788 AA на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Франция Луидор 1788 AA на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Луидор 1788 AA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Stack's - January 11, 2011
Франция Луидор 1788 AA на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1788 AA на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1788 AA на аукционе Münzen & Medaillen - October 14, 1998
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 14 октября 1998
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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