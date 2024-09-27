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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе MDC Monaco за 1800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1790 AA на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Двойной луидор 1790 AA на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция Двойной луидор 1790 AA на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1790 AA на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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