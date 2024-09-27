Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе MDC Monaco за 1800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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