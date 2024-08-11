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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 A Париж
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 AA Мец
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 B Руан
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 BB Страсбург
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 K Бордо
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 M Тулуза
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 MA Марсель
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 Q Перпиньян
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 T Нант
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1790 W Нант
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1790 A Париж
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1790 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1790 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1790 D Лион
Средняя цена 760 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1790 H Ля-Рошель
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Луидор 1790 I Лимож
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Луидор 1790 MA Марсель
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1790 N Монпелье
Средняя цена 810 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1790 R Орлеан
Средняя цена 880 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Луидор 1790 T Нант
Средняя цена 960 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1790 W Лилль
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 1
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