Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,530
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе MDC Monaco за 3200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
3430 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 91000 JPY
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