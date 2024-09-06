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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1790 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,530

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе MDC Monaco за 3200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1790 H на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
3430 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Франция Луидор 1790 H на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 91000 JPY
Франция Луидор 1790 H на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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