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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Луидор 1790 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30776 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1790 T на аукционе Heritage - April 23, 2018
Франция Луидор 1790 T на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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