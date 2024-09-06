Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года MA. Марсель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Марсель
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Марсель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком MA. Марсель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 2700 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.
Сохранность
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- Beaussant Lefèvre (1)
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