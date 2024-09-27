Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 31761 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 2528 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 17 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 17 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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