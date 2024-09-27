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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 31761 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе cgb.fr - December 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2665 $
Цена в валюте аукциона 2528 EUR
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Olivier Goujon - November 17, 2020
Продавец Olivier Goujon
Дата 17 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Heritage - January 23, 2020
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Heritage - January 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Münzenonline - April 26, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Stack's - January 19, 2017
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Stack's - January 19, 2017
Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Heritage - January 9, 2017
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Jean ELSEN - December 4, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Schulman - April 17, 2015
Продавец Schulman
Дата 17 апреля 2015
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1790 A на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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