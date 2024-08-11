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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • Palombo (2)
  • Pruvost (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе cgb.fr - June 16, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1790 M на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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