Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Тулуза
Фотография: iNumis
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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