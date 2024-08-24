Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 33010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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