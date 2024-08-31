Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 164,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 1500 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2021.
Сохранность
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- Dorotheum (1)
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Где продать?
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