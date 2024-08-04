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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года W. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года W Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года W Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 12,421

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком W. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 51467 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1790 W на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1790 W на аукционе iNumis - May 26, 2011
Продавец iNumis
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 880 EUR
Франция Двойной луидор 1790 W на аукционе Heritage - September 15, 2006
Франция Двойной луидор 1790 W на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
1840 $
Цена в валюте аукциона 1840 USD
Франция Двойной луидор 1790 W на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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