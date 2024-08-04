Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года W. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,421
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком W. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 51467 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- iNumis (1)
- Künker (1)
- V. GADOURY (1)
Где продать?
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