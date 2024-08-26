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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1790 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 133,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Maître Wattebled за 1450 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
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Франция Луидор 1790 W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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