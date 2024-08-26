Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 133,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Maître Wattebled за 1450 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Maître Wattebled (1)
Где продать?
Для продажи Луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск