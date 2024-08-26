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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,381

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 1600 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • UBS (3)
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1365 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Beaussant Lefèvre - March 14, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 14 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Stack's - January 15, 2021
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Stack's - August 14, 2019
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 12, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Libert - February 14, 2018
Продавец Libert
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Rauch - March 24, 2017
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Dorotheum - November 20, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Heritage - September 22, 2015
Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1790 K на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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