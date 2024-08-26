Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,381
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 1600 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Beaussant Lefèvre (2)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière (2)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- iNumis (2)
- Künker (1)
- Libert (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- UBS (3)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1365 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 14 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск