Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 9,683
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 3119 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 805 USD. Торги состоялись 21 сентября 2013.
Сохранность
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Где продать?
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