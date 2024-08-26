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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Луидор 1790 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,683

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 3119 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 805 USD. Торги состоялись 21 сентября 2013.

Сохранность
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Франция Луидор 1790 N на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Франция Луидор 1790 N на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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