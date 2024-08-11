Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Орлеан
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,819
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Орлеан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком R. Орлеан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе MDC Monaco за 1300 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность F
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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