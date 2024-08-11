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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Орлеан

Аверс монеты - Луидор 1790 года R Орлеан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года R Орлеан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,819

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Орлеан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком R. Орлеан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе MDC Monaco за 1300 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Aureo & Calicó (2)
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  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
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  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (5)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (1)
Франция Луидор 1790 R на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность F
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Франция Луидор 1790 R на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
879 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция Луидор 1790 R на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Франция Луидор 1790 R на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Франция Луидор 1790 R на аукционе iNumis - March 9, 2021
Продавец iNumis
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1790 R на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Busso Peus - November 7, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1790 R на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1790 R на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1790 R на аукционе Monnaies d'Antan - May 19, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе iNumis - October 22, 2013
Продавец iNumis
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе iNumis - March 12, 2013
Продавец iNumis
Дата 12 марта 2013
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1790 R на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 R на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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