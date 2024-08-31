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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 667

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1790 T на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3496 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция Двойной луидор 1790 T на аукционе cgb.fr - September 10, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 10 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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