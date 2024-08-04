Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: cgb.fr
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 700 CHF. Торги состоялись 17 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- cgb.fr (1)
- iNumis (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Где продать?
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