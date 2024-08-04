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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Луидор 1790 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 700 CHF. Торги состоялись 17 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auctiones (1)
  • cgb.fr (1)
  • iNumis (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Луидор 1790 D на аукционе Auctiones - September 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Франция Луидор 1790 D на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1790 D на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция Луидор 1790 D на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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