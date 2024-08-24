Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1790 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 612730 проданному на аукционе cgb.fr за 1400 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (4)
- Felzmann (1)
- Katz (1)
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1573 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Где продать?
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