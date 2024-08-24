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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 612730 проданному на аукционе cgb.fr за 1400 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (4)
  • Felzmann (1)
  • Katz (1)
Франция Двойной луидор 1790 B на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
1698 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция Двойной луидор 1790 B на аукционе cgb.fr - June 16, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 16 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1790 B на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1573 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Франция Двойной луидор 1790 B на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1790 B на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1790 B на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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