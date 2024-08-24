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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Луидор 1790 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1790 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,622

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • cgb.fr (3)
  • iNumis (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Numimarket (1)
  • UBS (1)
  • Warin Global Investments (1)
Франция Луидор 1790 I на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция Луидор 1790 I на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция Луидор 1790 I на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1790 I на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Франция Луидор 1790 I на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Франция Луидор 1790 I на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1790 I на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Франция Луидор 1790 I на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU58+ NGC
Цена
******
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Франция Луидор 1790 I на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1790 I на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1790 I на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1790 I на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1790 I на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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