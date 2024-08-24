Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1790 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: cgb.fr
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,622
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1790
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1790 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU58+ NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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