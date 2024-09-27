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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1790 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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