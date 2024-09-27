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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1790 года MA. Марсель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Марсель

Аверс монеты - Двойной луидор 1790 года MA Марсель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1790 года MA Марсель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1790
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Марсель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1790 года со знаком MA. Марсель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе MDC Monaco за 5000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1790 MA на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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