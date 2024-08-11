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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1779 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1779 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1779 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,849

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1779
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1779 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 98198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6002 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1779 T на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция Двойной луидор 1779 T на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
6002 $
Цена в валюте аукциона 6002 USD
Франция Двойной луидор 1779 T на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Франция Двойной луидор 1779 T на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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