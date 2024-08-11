Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1779 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,849
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1779
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1779 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 98198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6002 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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