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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1779 года

Золотые монеты

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Двойной луидор 1779 A Париж
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0 0
Аверс
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Двойной луидор 1779 AA Мец
Средняя цена
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0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1779 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1779 BB Страсбург
Средняя цена 990 $
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0 3
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1779 I Лимож
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1779 M Тулуза
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1779 T Нант
Средняя цена 3000 $
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0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1779 W Лилль
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Луидор 1779 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
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0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1779 A Париж
Средняя цена 45 $
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0 1
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Луидор 1779 H Ля-Рошель
Средняя цена 6300 $
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0 1
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Луидор 1779 N Монпелье
Средняя цена 3500 $
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0 1
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Луидор 1779 T Нант
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