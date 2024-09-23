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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1779 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Луидор 1779 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1779 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,208

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1779
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1779 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2700 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
Франция Луидор 1779 N на аукционе ALDE & OGN / Guillard - May 23, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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