Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1779 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,208
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1779
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1779 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2700 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
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