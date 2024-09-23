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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1779 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,880

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1779
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1779 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 5750 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.

Сохранность
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Франция Луидор 1779 H на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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