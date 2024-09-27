Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1779 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Двойной луидор 1779 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1779 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,225

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1779
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1779 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 6602 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 10 марта 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • M&M Basel (1)
Франция Двойной луидор 1779 M на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
3090 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Франция Двойной луидор 1779 M на аукционе M&M Basel - October 3, 2004
Продавец M&M Basel
Дата 3 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1779 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск