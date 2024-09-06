Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1779 года BB. Страсбург (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Страсбург
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 179
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1779
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1779 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 36181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Где продать?
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