Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1779 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1779
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1779 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 7000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Florange (1)
- iNumis (2)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- V. GADOURY (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
6806 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск