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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1779 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1779 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1779 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1779
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1779 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 7000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
6806 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
6297 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Stack's - January 15, 2021
Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе iNumis - May 3, 2018
Продавец iNumis
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Jean ELSEN - September 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Stack's - July 8, 2011
Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Stack's - July 8, 2011
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1779 W на аукционе Spink - September 25, 2006
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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