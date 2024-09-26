Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1779 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,14 гр
- Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,899
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1779
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1779 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 947 проданному на аукционе Numis.be - Eeckhout Joselito за 37 EUR. Торги состоялись 18 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Numis.be (1)
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