Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1784 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1784
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1784 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (1)
Продавец Warin Global Investments
Дата 7 декабря 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1288 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Где продать?
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