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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1784 года

Золотые монеты

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Двойной луидор 1784 A Париж
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Двойной луидор 1784 AA Мец
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Двойной луидор 1784 B Руан
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Двойной луидор 1784 K Бордо
Средняя цена
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Двойной луидор 1784 Q Перпиньян
Средняя цена
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Двойной луидор 1784 T Нант
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Двойной луидор 1784 W Лилль
Средняя цена 4400 $
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Луидор 1784 & Экс-ан-Прованс
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Луидор 1784 A Париж
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Луидор 1784 H Ля-Рошель
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Луидор 1784 M Тулуза
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Луидор 1784 N Монпелье
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1/2 луидора 1784 A Париж
Средняя цена 9600 $
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